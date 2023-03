Sport in tv oggi (giovedì 30 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 30 marzo 2023) oggi giovedì 30 marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport. Proseguono i Mondiali juniores di ginnastica artistica con la disputa delle qualificazioni femminili. Vanno in scena i quarti di finale della Coppa Italia di basket femminile. Da non perdere il Masters 1000 e il WTA 1000 di Miami per gli appassionati di tennis. Da seguire anche gli impegni di Olimpia Milano e Virtus Bologna nell’Eurolega di basket, oltre ai quarti di finale della Champions League di calcio femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi giovedì 30 marzo, il relativo palinsesto tv e ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023)30ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i Mondiali juniores di ginnastica artistica con la disputa delle qualificazioni femminili. Vanno in scena i quarti di finale della Coppa Italia di basket femminile. Da non perdere il Masters 1000 e il WTA 1000 di Miami per gli appassionati di tennis. Da seguire anche gli impegni di Olimpia Milano e Virtus Bologna nell’Eurolega di basket, oltre ai quarti di finale della Champions League di calcio femminile. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in30, il relativo palinsesto tv e ...

