Peaky Blinders: il film sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale (Di giovedì 30 marzo 2023) Steven Knight, creatore di una delle serie TV più apprezzate degli ultimi anni, ha fornito nuovi aggiornamenti sul tanto atteso film che concluderà Peaky Blinders. Dopo la conclusione di Peaky Blinders con la sesta stagione, arrivata su Netflix il 10 giugno 2022, i fan della serie con Cillian Murphy sono in trepidante attesa del film. A parlarne ci ha pensato Steven Knight, creatore dello show, fornendo nuovi aggiornamenti sull'ambientazione e su quello che i fan possono aspettarsi. "Potrebbero spararmi se annuncio qualcosa in questo momento (ride). Il film arriverà, state tranquilli, arriverà molto presto. sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e i fan ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 marzo 2023) Steven Knight, creatore di una delle serie TV più apprezzate degli ultimi anni, ha fornito nuovi aggiornamenti sul tanto attesoche concluderà. Dopo la conclusione dicon la sesta stagione, arrivata su Netflix il 10 giugno 2022, i fan della serie con Cillian Murphy sono in trepidante attesa del. A parlarne ci ha pensato Steven Knight, creatore dello show, fornendo nuovi aggiornamenti sull'ambientazione e su quello che i fan possono aspettarsi. "Potrebbero spararmi se annuncio qualcosa in questo momento (ride). Ilarriverà, state tranquilli, arriverà molto presto.lae i fan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCSCRFN : @AleGuerani @cervovski Roba da far concorrenza ai Peaky Blinders. - roman_jacobite : @munchjld Non scherziamo. Peaky blinders. - munchjld : ho visto una singola scena in un video e ora voglio iniziare Peaky Blinders, quando ancora sto guardando One Three… - haedaljeu_twt : @yukvine Appena finisco la sesta stagione di Peaky Blinders (perché poi abbandono tutto io), continuo The Eclipse e… - comfortisfandom : RT @villainferno: ted lasso NON doveva entrare nell'immaginario collettivo (non mi viene modo migliore di esprimere questo concetto passate… -