Nuovo codice Appalti, la Lega attacca Busia per le critiche: «Frasi gravi, non può guidare più l’Anticorruzione» Cosa ha detto (Di giovedì 30 marzo 2023) L’attacco del responsabile Enti locali del Carroccio Stefano Locatelli: se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti. La reazione di Pd e sindacati. La precisazione di Busia Leggi su corriere (Di giovedì 30 marzo 2023) L’attacco del responsabile Enti locali del Carroccio Stefano Locatelli: se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti. La reazione di Pd e sindacati. La precisazione di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaVasto : Sul nuovo codice appalti siamo tornati indietro 30 anni. Largo alle Mafie.... e tanti saluti agli imprenditori ones… - matteosalvinimi : ? Dalle parole ai fatti. Come promesso, APPROVATO in Consiglio dei Ministri il nuovo Codice degli Appalti. Meno bur… - fattoquotidiano : L’Anac stronca il nuovo Codice degli appalti varato dal governo: “Ora sotto i 150mila euro lavori anche al cugino e… - PupiaTv : Nuovo codice dei contratti, architetti del Meridione bocciano le scelte del governo - parpagnowow : @Vittoria0508 Evidentemente è contrario a favorire le mafie come stabilito dal nuovo codice appalti tanto caro a selfini. -