Milan, accordo con Giroud per il rinnovo. Ibra punta il Napoli (Di giovedì 30 marzo 2023) MilanO - Olivier Giroud ha trovato l'accordo verbale per il rinnovo con il Milan fino al 2024 nel pomeriggio di ieri in sede. I rappresentati del francese hanno incontrato Paolo Maldini e Frederic ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 marzo 2023)O - Olivierha trovato l'verbale per ilcon ilfino al 2024 nel pomeriggio di ieri in sede. I rappresentati del francese hanno incontrato Paolo Maldini e Frederic ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : . @acmilan, accordo raggiunto per il rinnovo di #Giroud: i dettagli - WSMN00 : RT @_E_C_U_R_B: Esultavano i macachi a far lo stadio soli ahahah 'Quando sarà finito voi dovrete ancora iniziarlo' 'Noi Milano, voi Assago… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Calciomercato #Giroud accordo con il #milan fino al 2024, e oltre. #dimaria resterà alla #juve un altro anno, anche se… - barzacom_ : Le parti sembrerebbero aver trovato un accordo per un contratto annuale, senza opzione per il secondo, da 3.5 milio… - MilanLiveIT : ?? Giroud e il Milan insieme anche nella prossima stagione ?? Accordo trovato per il rinnovo ?? Firma nel giro di 10-… -