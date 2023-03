LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna 36-27, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: in scena il terzo quarto (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-29 Ojeleye appoggia al tabellone. 41-27 Micic per Pleiss, scappano i turchi. 39-27 Ancora Bryant per il nuovo massimo vantaggio Efes. 37-27 1/2 Pleiss. Pleiss tenta di girarsi verso canestro, fallo di Shengelia e due tiri liberi. 20:33 Iniziato il terzo quarto. 20:32 Squadre alle loro panchine prima di ricominciare. 20:29 Pochi minuti all’inizio del terzo quarto. 20:26 Ricordiamo anche che ieri si è chiusa la regular season di EuroCup, con Brescia e Venezia agli ottavi e rispettivamente contro Turk Telekom Ankara e Hapoel Tel Aviv. Nella migliore delle ipotesi, derby in semifinale. 20:23 In corso anche Maccabi-Milano, che potete seguire QUI. L’Olimpia ha ancora (ridottissime) possibilità di passare. 20:20 Immagini di Ismael ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-29 Ojeleye appoggia al tabellone. 41-27 Micic per Pleiss, scappano i turchi. 39-27 Ancora Bryant per il nuovo massimo vantaggio. 37-27 1/2 Pleiss. Pleiss tenta di girarsi verso canestro, fallo di Shengelia e due tiri liberi. 20:33 Iniziato il. 20:32 Squadre alle loro panchine prima di ricominciare. 20:29 Pochi minuti all’inizio del. 20:26 Ricordiamo anche che ieri si è chiusa la regular season di EuroCup, con Brescia e Venezia agli ottavi e rispettivamente contro Turk Telekom Ankara e Hapoel Tel Aviv. Nella migliore delle ipotesi, derby in semifinale. 20:23 In corso anche Maccabi-Milano, che potete seguire QUI. L’Olimpia ha ancora (ridottissime) possibilità di passare. 20:20 Immagini di Ismael ...

