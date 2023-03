Incidente lungo l’Ofantina, due persone trasportate in ospedale (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, durante la mattinata, è intervenuta sulla SS 7 bis, Ofantina, al Km. 360,900, nel territorio del comune di Morra De Sanctis, per un Incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura che ha tamponato un autocarro. A bordo dell’auto una donna di 44 anni originaria di Calitri, la quale rimaneva incastrata nell’abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118. Rimaneva ferito anche il conducente dell’autocarro, un uomo di 58 anni originario di Sant’Andrea Di Conza, ed entrambi venivano trasportati presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, durante la mattinata, è intervenuta sulla SS 7 bis, Ofantina, al Km. 360,900, nel territorio del comune di Morra De Sanctis, per unstradale che ha visto coinvolta un’autovettura che ha tamponato un autocarro. A bordo dell’auto una donna di 44 anni originaria di Calitri, la quale rimaneva incastrata nell’abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118. Rimaneva ferito anche il conducente dell’autocarro, un uomo di 58 anni originario di Sant’Andrea Di Conza, ed entrambi venivano trasportati presso l’di Sant’Angelo Dei Lombardi per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

