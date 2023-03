ESCLUSIVA IN – Frey: «Inzaghi bilancio positivo. Rinnoverei Handanovic! Fiorentina…» (Di giovedì 30 marzo 2023) Sébastian Frey ha parlato in un’intervista ESCLUSIVA su Inter-News.it. Numerosi i temi affrontati: dalla prossima partita di campionato fra Inter e Fiorentina, due squadre in cui l’ex portiere ha giocato, al bilancio stagionale dei nerazzurri e di Simone Inzaghi. Ma anche alcuni ricordi legati alla gloriosa Inter del triplete, un pensiero sulla gestione Onana-Handanovic e alcuni consigli sul portiere del futuro. Quella dell’Inter è una stagione particolare, fatta di gioie e dolori. Lei fino a qui giudica il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ad oggi io voglio pensare al bicchiere mezzo pieno. A prescindere dallo scudetto, che è andato perché il Napoli ha fatto una stagione superiore a tutti ed è stata quella più costante, l’Inter fa parte delle top squadre nella parte alta ed ha un posto da giocarsi. Questo è molto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Sébastianha parlato in un’intervistasu Inter-News.it. Numerosi i temi affrontati: dalla prossima partita di campionato fra Inter e Fiorentina, due squadre in cui l’ex portiere ha giocato, alstagionale dei nerazzurri e di Simone. Ma anche alcuni ricordi legati alla gloriosa Inter del triplete, un pensiero sulla gestione Onana-Handanovic e alcuni consigli sul portiere del futuro. Quella dell’Inter è una stagione particolare, fatta di gioie e dolori. Lei fino a qui giudica il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ad oggi io voglio pensare al bicchiere mezzo pieno. A prescindere dallo scudetto, che è andato perché il Napoli ha fatto una stagione superiore a tutti ed è stata quella più costante, l’Inter fa parte delle top squadre nella parte alta ed ha un posto da giocarsi. Questo è molto ...

