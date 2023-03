Berlusconi dimesso dall’ospedale | era ricoverato da lunedì

(Di giovedì 30 marzo 2023) Silvioè statoSan Raffaele di Milano dove eradaper effettuare visite di controllo che si sono protratte per alcuni giorni. L’ex premier ha lasciato la struttura poco prima delle 13:45 con la compagna Marta Fascina. Una volta entrato in auto, ha salutato i cronisti e le persone che lo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Silvio #Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele @ultimora_pol - rep_milano : Milano, Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele: le immagini all'uscita dell'ospedale - vivereitalia : Milano, Silvio Berlusconi dimesso da Ospedale San Raffaele - LaPresse_news : @berlusconi dimesso dal San Raffaele, era ricoverato da lunedì - Alex_G_70 : RT @Yon_Yonson71: Non sono un medico, ma esaminando attentamente la cartella clinica di Silvio #Berlusconi mi sento di dire che verrà dimes… -

L'ex igienista dentale dentale diè a Ibiza, Maristhell Polanco in Svizzera. Ecco dove sono finite alcune delle ragazze delle serate ad Arcore Con l'assoluzione di Silvionel ...AGI - L'ex premier Silvioè statodall'ospedale San Raffaele di Milano . Il leader azzurro era stato ricoverato lunedì sera per alcuni controlli. Leggi anchericoverato. Esami di routine Il leader ...MILANO ( ITALPRESS) - Il leader di Forza Italia Silvioha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per effettuare visite di controllo.. Photo Credits: www.agenziafotogramma.it xb5/trl/red 30 - Mar - 23 14:19 ...

Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele dopo il ricovero: come sta il leader di Forza Italia Virgilio Notizie

è stato dimesso. Il Cavaliere ha lasciato il nosocomio indossando un completo scuro, nel primo pomeriggio, accompagnato dalla scorta e dalla compagna Marta Fascina. Berlusconi, uscendo dall'ospedale ...Silvio Berlusconi ha lasciato quest'oggi l'ospedale San Raffaele di Milano, dove si era recato lo scorso lunedì per sottoporsi ad alcuni accertamenti di routine. Il Cavaliere ha lasciato la struttura ...