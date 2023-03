Barcellona lascia il Camp Nou il prossimo anno (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Barcellona non giocherà al Camp Nou nella stagione 2023-2024. La Federazione Spagnola di calcio (RFEF) ha annunciato che il club blaugrana giocherà temporaneamente i match di Liga e di coppa nello Stadio olimpico Lluís Companys. Il Camp Nou verrà ristrutturato durante la prossima stagione e i fondi richiesti dal club per i lavori sono di all’incirca 1500 milioni, con il restauro della struttura che andrà ad influire anche sulla stagione successiva: la data prevista di conclusione dei lavori è fissata a novembre 2024, quindi il Barcellona non tornerà al Camp Nou fino ad allora. Il Lluis Companys, situato in cima alla collina di Montjuic e affacciato sul mare, venne costruito per la IX Olimpiade del 1928 (poi svoltasi ad Amsterdam) e inaugurato nel 1929 per l’Esposizione Universale di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilnon giocherà alNou nella stagione 2023-2024. La Federazione Spagnola di calcio (RFEF) ha annunciato che il club blaugrana giocherà temporaneamente i match di Liga e di coppa nello Stadio olimpico Lluís Companys. IlNou verrà ristrutturato durante la prossima stagione e i fondi richiesti dal club per i lavori sono di all’incirca 1500 milioni, con il restauro della struttura che andrà ad influire anche sulla stagione successiva: la data prevista di conclusione dei lavori è fissata a novembre 2024, quindi ilnon tornerà alNou fino ad allora. Il Lluis Companys, situato in cima alla collina di Montjuic e affacciato sul mare, venne costruito per la IX Olimpiade del 1928 (poi svoltasi ad Amsterdam) e inaugurato nel 1929 per l’Esposizione Universale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Barcellona lascia il Camp Nou il prossimo anno - L_Moretti_Foto : RT @AndSagrada: Hai bisogno di depositare i tuoi bagagli a Barcellona? Siamo qui per aiutarti! Lascia i tuoi bagagli con noi ed esplora la… - L_Moretti_Foto : RT @AndSagrada: Hai bisogno di depositare i tuoi bagagli a Barcellona? Siamo qui per aiutarti! Lascia i tuoi bagagli con noi ed esplora la… - AndSagrada : Hai bisogno di depositare i tuoi bagagli a Barcellona? Siamo qui per aiutarti! Lascia i tuoi bagagli con noi ed esp… - AndSagrada : Hai bisogno di depositare i tuoi bagagli a Barcellona? Siamo qui per aiutarti! Lascia i tuoi bagagli con noi ed esp… -