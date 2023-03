11 panetti di hashish ed armi in uno stabile a Pianura (Di giovedì 30 marzo 2023) Trovati 11 panetti di hashish e armi in un edificio a Napoli. armi e droga e munizioni in altri due poco distanti 11 panetti di hashish e armi a Napoli. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura hanno controllato uno stabile di via Evangelista Torricelli. Hanno trovato nella controsoffittatura dell’androne, una pistola Beretta calibro 22 con 8 cartucce, due giubbotti antiproiettile, 11 panetti di hashish del peso di circa 1,1 kg. Trovata ancora una bustina contenente circa 12 grammi di marijuana, un involucro con circa 25 grammi di cocaina e un bilancino. In un altro edificio della stessa strada, dietro alcuni pannelli dell’ingresso, i poliziotti hanno trovato un’altra pistola ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Trovati 11diin un edificio a Napoli.e droga e munizioni in altri due poco distanti 11dia Napoli. Ieri mattina gli agenti del Commissariatohanno controllato unodi via Evangelista Torricelli. Hanno trovato nella controsoffittatura dell’androne, una pistola Beretta calibro 22 con 8 cartucce, due giubbotti antiproiettile, 11didel peso di circa 1,1 kg. Trovata ancora una bustina contenente circa 12 grammi di marijuana, un involucro con circa 25 grammi di cocaina e un bilancino. In un altro edificio della stessa strada, dietro alcuni pannelli dell’ingresso, i poliziotti hanno trovato un’altra pistola ...

