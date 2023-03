Tajani: "Per il Pnrr il Ministro Fitto sta lavorando intensamente sui progetti" (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2023 “Al Cdm abbiamo dato copertura soprattutto alle famiglie più deboli con aiuti sostanziosi. Abbiamo dato attenzione a ciò che accade nel Paese. Il prezzo del gas si è abbassato ma alcune famiglie devono ancora essere sostenute. Sul Pnrr, il Ministro Fitto sta lavorando intensamente ad alcuni progetti già approvati dalla Commissione Europea”, le parole del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2023 “Al Cdm abbiamo dato copertura soprattutto alle famiglie più deboli con aiuti sostanziosi. Abbiamo dato attenzione a ciò che accade nel Paese. Il prezzo del gas si è abbassato ma alcune famiglie devono ancora essere sostenute. Sul, ilstaad alcunigià approvati dalla Commissione Europea”, le parole deldegli Affari Esteri, Antonio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

