Case a 1 Euro con la Direttiva Case Green diventano una trappola | Che batosta (Di mercoledì 29 marzo 2023) A causa della Direttiva Case Green l’iniziativa Case a 1 Euro rischia di diventare una fregatura. Ecco come cambiano le cose. Una delle più interessanti e apprezzate iniziative dei Comuni italiani rischia di venire rovinata dalla Direttiva Europea sulle Case Green. Con la necessità di spendere molto di più per la ristrutturazione a norma Europea delle Case, l’acquisto a 1 Euro perde il suo valore. Le Case Green influiscono sul progetto Case a 1 Euro – ilovetrading.itL’iniziativa Case a ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 29 marzo 2023) A causa dellal’iniziativaa 1rischia di diventare una fregatura. Ecco come cambiano le cose. Una delle più interessanti e apprezzate iniziative dei Comuni italiani rischia di venire rovinata dallapea sulle. Con la necessità di spendere molto di più per la ristrutturazione a normapea delle, l’acquisto a 1perde il suo valore. Leinfluiscono sul progettoa 1– ilovetrading.itL’iniziativaa ...

