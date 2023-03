Calciomercato | Barça | papà Ansu Fati ' Dovrebbe andare altrove'

(Di mercoledì 29 marzo 2023) "Mi dà fastidio che giochi così poco" BARCELLONA (SPAGNA) - "Fosse per me, lo porterei via ma lui vuole rimanere. Da padre, però, sono arrabbiato". Boridi, si sfoga ai microfoni di "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news24_inter : #Inter e Inigo Martinez: Barça avanti, ma c’è un problema - sportli26181512 : Laporta: 'Porte aperte per Messi al Barcellona': Joan Laporta chiama Lionel Messi al Barcellona. Il presidente del… - Linterista_page : L'agenzia che gestisce Franck #Kessié smentisce nuovamente le voci sul possibile trasferimento all'#Inter… - Fantacalcio : Kessié resta al Barça, l'agenzia: 'Fake news deliranti, nessuna possibilità che parta' - news24_inter : Ag. #Kessie: «Fake news danno fastidio. Dire che lascia il Barça…» -

Commenta per primo Maurizio Ganz è un volto molto noto del calcio italiano degli anni Novanta. Originario di Tolmezzo, El segna semper lu (' Segna sempre lui ') ha iniziato la sua carriera nell'..."Mi dà fastidio che giochi così poco" BARCELLONA (SPAGNA) - "Fosse per me, lo porterei via ma lui vuole rimanere. Da padre, però, sono arrabbiato". Bori Fati, papà di Ansu, si sfoga ai microfoni di "...È chiaro, che al di là dei problemi economici, ilnelle prossime sessioni diproverà comunque a potenziare la propria rosa, in particolare in attacco, dove qualcosa dovrebbe ...