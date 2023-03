Arriva il Dl di sostegni economici | una nuova elemosina da meno di 5 miliardi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar –da, quelli del governo per quanto riguarda bollette, agevolazioni delle imprese e, in generale, tasse. Non si va oltre un ammontare complessivo di 4,9di euro per settori dell’economia che ne necessiterebbero come minimo 4 o 5 volte tanto. Il governo Meloni è in questo esattamente come il governo Draghi, probabilmente per una questione strutturale ma che in ogni caso ci interessa molto poco, vista la situazione.da: ecco il contenuto del Dl Il Consiglio dei ministri approva le misure a sostegno delle famiglie, come riporta l’Ansa. Ma il contenuto quasi sempre è assai povero. Così iprevisti risultano l’ennesima ...