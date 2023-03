The White Lotus 3 sarà girata in Thailandia (Di martedì 28 marzo 2023) È stata svelata la nuova location della terza stagione di The White Lotus. Dopo le Hawaii e l'Italia, il nuovo capitolo della serie HBO, trasmessa in Italia da Sky, e nata dalla mente di Mike White sarà girato in... Leggi su today (Di martedì 28 marzo 2023) È stata svelata la nuova location della terza stagione di The. Dopo le Hawaii e l'Italia, il nuovo capitolo della serie HBO, trasmessa in Italia da Sky, e nata dalla mente di Mikegirato in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bastiancvntrary : RT @MarioManca: #TheWhiteLotus 3 sarà in Thailandia. Ecco cosa sappiamo: - comingsoonit : #TheWhiteLotus vola in Asia per la terza stagione, precisamente in Thailandia. Dopo denaro e sesso, il focus sarà s… - MarioManca : #TheWhiteLotus 3 sarà in Thailandia. Ecco cosa sappiamo: - badtasteit : #TheWhiteLotus: la stagione 3 sarà ambientata in Thailandia - bristoldo : RT @ciakmag: Ora attendiamo solo l'annuncio del cast! #TheWhiteLotus ?? -