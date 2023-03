“Sono venuta a dirti questa cosa”. GF Vip 7, Antonella torna nella casa e con Micol è caos vero (Di martedì 28 marzo 2023) Il grande ritorno di Antonella Fiordelisi al GF Vip 7. La compagna di Edoardo Donnamaria ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà per avere un piccolo confronto con Micol Incorvaia. Proprio così, l’ex schermitrice campana ha voluto dire un paio di parole alla fidanzata attuale di Edoardo Tavassi. Il motivo? Puntualizzare alcune cose non risolte proprio con la ragazza. Antonella entra e parte subito subito in quarta con Micol: “Salve, ciao Biancaneve, Biancaneve con gli uccellini, però Biancaneve poi si svegliò. Quindi ora fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa”. Poi dice: “Sento che ancora non ti sei comportata bene con me, da fuori si capiscono più cose. E non solo io capisco più cose, ma anche Edoardo. Dovete sapere ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Il grande ritorno diFiordelisi al GF Vip 7. La compagna di Edoardo Donnamaria ha fatto il suo ingressodi Cinecittà per avere un piccolo confronto conIncorvaia. Proprio così, l’ex schermitrice campana ha voluto dire un paio di parole alla fidanzata attuale di Edoardo Tavassi. Il motivo? Puntualizzare alcune cose non risolte proprio con la ragazza.entra e parte subito subito in quarta con: “Salve, ciao Biancaneve, Biancaneve con gli uccellini, però Biancaneve poi si svegliò. Quindi ora fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa”. Poi dice: “Sento che ancora non ti sei comportata bene con me, da fuori si capiscono più cose. E non solo io capisco più cose, ma anche Edoardo. Dovete sapere ...

'Terremoto, dalla Protezione Civile il sì allo Stato d'emerenza'. Ora tocca al Governo Pochi chilometri, sempre troppi per chi deve contare sulla solidarietà dei paesani, mai venuta meno. 'Per quanto riguarda la prospettiva di medio e lungo periodo sono certo di tempi molto più brevi ... Superbonus, ok a proroga al 30 settembre per le villette ... 'non si è venuta certo a creare per i provvedimenti di questo governo ma è ereditata dalla grande confusione e dal Far West che si era venuto a creare nel 2020 - 22. Quelli che sono in difficoltà ... Tribunale Roma, crolla una parte del soffitto: 'Noi ostaggio del degrado' Di notte è venuta giù una porzione di soffitto in un locale della palazzina B del Tribunale di Roma. 'Si tratta di un fenomeno generalizzato in realtà - dice l'avvocato Nesta - sono necessarie delle ... Antonella Fiordelisi punge Micol Incorvaia: Edoardo ti ha tolto il segui Fanpage.it