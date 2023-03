Media: un drone con la scritta "Gloria Ucraina" è caduto vicino a Mosca | Russia: "La Germania è direttamente coinvolta nel conflitto" (Di martedì 28 marzo 2023) 28 mar 17:47 Media: un drone di Kiev cade vicino Mosca Un drone si è schiantato in un'area chiamata Nuova Mosca, vicino alla capitale della Russia. Secondo quanto riportato dai Media russi come Baza, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 marzo 2023) 28 mar 17:47: undi Kiev cadeUnsi è schiantato in un'area chiamata Nuovaalla capitale della. Secondo quanto riportato dairussi come Baza, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea1963Fdg : Se vero, credo #zelensky vada giustiziato. Mette a rischio tutta l umanità. E' un pericolo, va soppresso. Ansa Me… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Un #drone si è schiantato in un'area chiamata Nuova Mosca, vicino alla capitale della #Russia. Secondo quanto riportato dai… - rtl1025 : ?? Un #drone si è schiantato in un'area chiamata Nuova Mosca, vicino alla capitale della #Russia. Secondo quanto rip… - roberiez : ++ Media, un drone di Kiev cade vicino Mosca ++ - lucio22673283 : Presto in vendita sulle piattaforme in rete: Nord Corea, testato drone d'attacco nucleare: può generare tsunami ra… -