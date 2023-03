Lautaro Martinez, nuova festa con l’Argentina. E tocca anche a Carboni? (Di martedì 28 marzo 2023) Carboni e Lautaro Martinez saranno gli ultimi giocatori dell’Inter, in ordine di tempo, a giocare con le nazionali (vedi programma). Stanotte entrambi avranno un’amichevole con l’Argentina. LA festa PROSEGUE – Quest’ultima settimana per l’Argentina si è rivissuta la gioia per la vittoria dei Mondiali avvenuta lo scorso 18 dicembre in Qatar. La Seleccion di Lionel Scaloni è tornata a giocare in patria dopo il trionfo di tre mesi fa, con un’accoglienza entusiasta da parte della popolazione. Nell’amichevole di quattro giorni fa (vedi articolo) il numero 10 dell’Inter è subentrato, stanotte (all’1.30 ora italiana) il secondo impegno contro Curaçao a Santiago del Estero. La speranza è che il Toro possa sbloccarsi dal punto di vista realizzativo, per cancellare il rigore sbagliato con lo ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023)saranno gli ultimi giocatori dell’Inter, in ordine di tempo, a giocare con le nazionali (vedi programma). Stanotte entrambi avranno un’amichevole con. LAPROSEGUE – Quest’ultima settimana persi è rivissuta la gioia per la vittoria dei Mondiali avvenuta lo scorso 18 dicembre in Qatar. La Seleccion di Lionel Scaloni è tornata a giocare in patria dopo il trionfo di tre mesi fa, con un’accoglienza entusiasta da parte della popolazione. Nell’amichevole di quattro giorni fa (vedi articolo) il numero 10 dell’Inter è subentrato, stanotte (all’1.30 ora italiana) il secondo impegno contro Curaçao a Santiago del Estero. La speranza è che il Toro possa sbloccarsi dal punto di vista realizzativo, per cancellare il rigore sbagliato con lo ...

