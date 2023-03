I familiari delle vittime dei terroristi rossi: “Presi in giro dalla Francia, molti di noi cresciuti senza un padre” (Di martedì 28 marzo 2023) La decisione dei giudici della Corte di Cassazione francese di non concedere l’estradizione di 10 terroristi rossi italiani richiesta dal nostro Paese provoca sconcerto e amarezza in Italia soprattutto fra i familiari delle vittime di quegli estremisti, alcuni dei quali condannati, come assassini, all’ergastolo. “Non avevo molta fiducia sull’esito di questa decisione da parte della Cassazione francese. In Francia c’è stata una politicizzazione, una strumentalizzazione politica per tutelare chi ormai vive là da decenni”, ammette desolato, parlando con l’Adnkronos, Cristian Iosa, figlio di Antonio Iosa, ex-esponente della Dc gambizzato dalle Brigate Rosse a Milano il primo aprile 1980. Il no della Corte di Cassazione francese all’estradizione dei 10 ex terroristi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) La decisione dei giudici della Corte di Cassazione francese di non concedere l’estradizione di 10italiani richiesta dal nostro Paese provoca sconcerto e amarezza in Italia soprattutto fra idi quegli estremisti, alcuni dei quali condannati, come assassini, all’ergastolo. “Non avevo molta fiducia sull’esito di questa decisione da parte della Cassazione francese. Inc’è stata una politicizzazione, una strumentalizzazione politica per tutelare chi ormai vive là da decenni”, ammette desolato, parlando con l’Adnkronos, Cristian Iosa, figlio di Antonio Iosa, ex-esponente della Dc gambizzato dalle Brigate Rosse a Milano il primo aprile 1980. Il no della Corte di Cassazione francese all’estradizione dei 10 ex...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Lei è #ZeynabJalalian, prigioniera politica curda ingiustamente condannata all'ergastolo in #Iran. È stata tortura… - GiuseppeConteIT : In questa Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie quello che possiamo dire per o… - fattoquotidiano : Strage di piazza della Loggia, la presidenza del consiglio non si costituisce parte civile. I familiari delle vitti… - parole_libere66 : RT @SecolodItalia1: I familiari delle vittime dei terroristi rossi: “Presi in giro dalla Francia, molti di noi cresciuti senza un padre” ht… - SecolodItalia1 : I familiari delle vittime dei terroristi rossi: “Presi in giro dalla Francia, molti di noi cresciuti senza un padre… -