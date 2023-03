Cerveteri, grande successo per la raccolta alimentare della Protezione Civile e Runners (Di martedì 28 marzo 2023) Cerveteri – Un’ondata di solidarietà. È quella che sabato 25 marzo davanti i supermercati Coop e Conad City di Cerveteri ha travolto i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri e le atlete e atleti della Cerveteri Runner di Loredana Ricci, impegnati per l’intera giornata in una maxi raccolta alimentare in favore delle famiglie in difficoltà di Cerveteri. Carrelli pieni di pasta, riso, passate di pomodoro, tonno, legumi, biscotti e prodotti per la colazione, tutto l’occorrente per consentire alla Protezione Civile Comunale di comporre i pacchi di prima necessità da destinare a quella fascia di popolazione più fragile e che necessita di un sostegno immediato e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 marzo 2023)– Un’ondata di solidarietà. È quella che sabato 25 marzo davanti i supermercati Coop e Conad City diha travolto i Volontari del Gruppo Comunale didie le atlete e atletiRunner di Loredana Ricci, impegnati per l’intera giornata in una maxiin favore delle famiglie in difficoltà di. Carrelli pieni di pasta, riso, passate di pomodoro, tonno, legumi, biscotti e prodotti per la colazione, tutto l’occorrente per consentire allaComunale di comporre i pacchi di prima necessità da destinare a quella fascia di popolazione più fragile e che necessita di un sostegno immediato e ...

