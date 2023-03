Superbonus, voto slitta alle 19. Per crediti incagliati veicoli privati e Btp. Giorgetti: detrazioni fino a 20 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) Chi non ha concluso il contratto entro il 31 marzo potrà fare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre, pagando una sanzione Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 marzo 2023) Chi non ha concluso il contratto entro il 31 marzo potrà fare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre, pagando una sanzione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quotidianinet : Superbonus, voto slitta alle 19. Per crediti incagliati veicoli privati e Btp. Giorgetti: detrazioni fino a 20 anni - fabiomassimo58 : @Mov5Stelle @SPatuanelli MISERABILI!! La propaganda è finita! Guardate ai danni che avete fatto al bilancio dello… - CAFACLI : ?? Proroga #Superbonus 110 verso il voto in Commissione Finanze a @Montecitorio: potrebbe esserci anche uno slittame… - infoiteconomia : Superbonus, emendamenti al voto lunedì: ecco le ultime novità - glooit : Superbonus, verso il voto degli emendamenti: salta la detrazione in 10 anni per i redditi bassi leggi su Gloo… -