Scozia, Humza Yousaf nuovo leader degli indipendentisti e futuro primo ministro. Succede a Nicola Sturgeon (Di lunedì 27 marzo 2023) Ha battuto Kate Forbes, 33 anni fra pochi giorni, e Ash Regan, 49, le due pretendenti rivali divenendo così il nuovo leader del partito indipendentista scozzese dell’Snp e futuro first minister del governo locale della Scozia. Humza Yousaf, 38 anni non ancora compiuti, è stato scelto dagli iscritti, come annunciato a Edimburgo dal vertice dello stesso Snp, rendendo pubblici i risultati del voto per decidere della successione a Nicola Sturgeon, che si era dimessa a sorpresa a febbraio dopo quasi un decennio di leadership quasi incontrastata nell’indocile nazione del nord del Regno Unito. Domani 28 marzo Yousaf sarà poi confermato nella carica di first minister da un voto dell’assemblea di Holyrood, a Edimburgo, previsto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Ha battuto Kate Forbes, 33 anni fra pochi giorni, e Ash Regan, 49, le due pretendenti rivali divenendo così ildel partito indipendentista scozzese dell’Snp efirst minister del governo locale della, 38 anni non ancora compiuti, è stato scelto dagli iscritti, come annunciato a Edimburgo dal vertice dello stesso Snp, rendendo pubblici i risultati del voto per decidere della successione a, che si era dimessa a sorpresa a febbraio dopo quasi un decennio diship quasi incontrastata nell’indocile nazione del nord del Regno Unito. Domani 28 marzosarà poi confermato nella carica di first minister da un voto dell’assemblea di Holyrood, a Edimburgo, previsto ...

