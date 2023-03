Pd: Scotto, 'D'Alema? Per ora non ha sottoscritto adesione a dem' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Faremo un'assemblea nazionale al massimo entro i primi di maggio e trasformeremo Articolo 1 in un'associazione che entrerà a far parte del Pd. Cambieremo statuto e forma entro un mese”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato e coordinatore di Articolo 1 Arturo Scotto, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. D'Alema, che fa parte di Articolo 1, entrerà nel Pd? “Non ha sottoscritto l'adesione al Pd per ora, lo deciderà lui. Non ne abbiamo parlato, mentre con Speranza ne abbiamo parlato”. E Bersani? “Non ha effettuato la preiscrizione ma è andato a votare alle primarie”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Faremo un'assemblea nazionale al massimo entro i primi di maggio e trasformeremo Articolo 1 in un'associazione che entrerà a far parte del Pd. Cambieremo statuto e forma entro un mese”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato e coordinatore di Articolo 1 Arturo, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. D', che fa parte di Articolo 1, entrerà nel Pd? “Non hal'al Pd per ora, lo deciderà lui. Non ne abbiamo parlato, mentre con Speranza ne abbiamo parlato”. E Bersani? “Non ha effettuato la preiscrizione ma è andato a votare alle primarie”.

