Dal mulettista al saldatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Consorzio Desio Brianza propone alcuni corsi specialistici di formazione gratuiti previa verifica dei requisiti di accesso, finanziati dal programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), con l’obiettivo di migliorare le opportunità di ricerca e accompagnamento al lavoro dei cittadini in cerca di una nuova occupazione. Il programma si inserisce nell’ambito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza) e durerà fino al 2025. Il catalogo dei corsi gratuiti del Programma GOL attivati da Codebri riguarda le figure di assistente familiare,, disegnatore meccanico, receptionist con competenze digitali, addetto alla logistica di magazzino con patentino muletto. Possono partecipare persone dai 16 ai 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, NASPI e DIS-COLL) in assenza di rapporto di lavoro, ...