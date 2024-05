Mare e monti - borghi e cultura Nuova campagna promozionale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dove andiamo in vacanza quest’anno?o montagna? Sport oo natura? Gusto o eventi? Per chi non vuole dover scegliere, la risposta esatta è "andiamo nelle Marche", la regione declinata al plurale che offre ai visitatori una serie di opportunità infinite in tutte le stagioni. È il concept delladell’Atim (Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione) per la stagione turistica 2024 ispirato al tema delle congiunzioni. Laè stata presentata nei giorni scorsi nella sede della Camera di commercio delle Marche alla presenza del governatore Francesco Acquaroli, del presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini, e del direttore dell’Atim, Marco Bruschini. Invece di scegliere una meta in cui un’attività ...

