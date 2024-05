Una raccolta di storie - emozioni e ricette in cui ritrovarsi e divertirsi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Alcune volte si ha fretta di fare, produrre, comunicare idee e progetti con l’obiettivo che sempre più persone ne vengono a conoscenza. Questo porta di frequente a perdere di vista due parametri fondamentali per essere efficaci e di successo verso l’esterno: la coerenza e la costanza. È proprio per questo motivo che un luogo come il Connaught Bar di Londra ha aspettato di celebrare i suoi quindici anni di apertura prima di presentare il suo primo libro. Questo tempio dell’ospitalità contemporanea, famigerato cocktail bar guidato da Agostino Perrone (director of mixology) e Giorgio Bargiani (assistant director of mixology), è stato il miglior bar al mondo secondo la classifica World’s 50 Best Bars 2020 e 2021 e continua a essere riconosciuto tra i migliori indirizzi al mondo per qualità del bere, professionalità ed esperienza. Già noto per la sua attività di comunicazione ingaggiante ...