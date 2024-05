(Di mercoledì 8 maggio 2024) Per conoscere un pezzo di Sardegna diverso da quello che si intravede nella narrazione classica, di mare, vermentino e vacanze, si può scegliere di organizzare una piccola fuga primaverile con destinazione, a cavallo dei primi giorni di maggio. Il capoluogo dell’Isola ha appena concluso il suo evento più importante.si trasforma, infatti, per alcuni giorni, dall’1 al 4 maggio, nel racconto di una terra millenaria e con una storia profondamente segnata dalla sua economia rurale e pastorale. Si può raccontare un popolo? Quello sardo è complicato, diverso. Ha mille sfaccettature che si confondono, si perdono, si mescolano. La festa di S. Efisio, che si tiene da 368 anni, è un piccolo grande fotogramma di questo popolo. Rappresenta le sue sfumature, le raccoglie e le mette in fila, una dopo l’altra. La fierezza negli sguardi, il potere ...

Lavoro, l’assessora Manca: “100 milioni di fondi non spesi per i lavoratori disoccupati. Un disastro” - Lavoro, l’assessora Manca: “100 milioni di fondi non spesi per i lavoratori disoccupati. Un disastro” - “Grazie a una scrupolosa attività di ricognizione delle risorse in capo a questo assessorato siamo riusciti a scoprire che i fondi regionali non spesi, non programmati e non attuati durante la scorsa ...

Primo maggio Cagliari da scoprire in nove indirizzi e un Santo - Primo maggio cagliari da scoprire in nove indirizzi e un Santo - Il capoluogo sardo sta crescendo moltissimo negli ultimi anni. Ecco quindi un itinerario da segnare per il prossimo viaggio.

Lazio, maxi - piano assunzioni…" - Lazio, maxi - piano assunzioni…" - cagliari. «Grazie a una scrupolosa attività di ricognizione delle risorse in capo a questo assessorato siamo riusciti a scoprire che i fondi regionali non spesi, non… Leggi ...