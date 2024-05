Ex patron del Livorno Gli affari di Spinelli - tra porto e pallone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) di Alessandro AnticoQuando arrivò qui era il Sciu Aldo, in genovese spinto. Poi a, dove i nomi (e a volte anche altro) hanno la durata di un gatto sull’Aurelia, diventò il Giallone per via del suo impermeabile cadmio che indossava per scaramanzia durante le partite. È andato avanti all’incirca un ventennio – ogni riferimento è puramente casuale – e il suo rapcon il popolo amaranto si è incrinato progressivamente. I ’credits’ con cui si presentò nella città dei Quattro Mori erano niente male, a dirla tutta. Con il Genoa di Aguilera, Skuravy, Ruotolo e Torrente, allenati da Osvaldo Bagnoli, arrivò in finale di Coppa Uefa. Poi un’uscita non proprio idilliaca e, dopo qualche tempo, lo sbarco a. Sì, sbarco. Perchéha fatto il presidente di calcio per passione, ...