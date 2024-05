Innamorato del Duomo Raccolti tutti i marmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La bottega ’parla’ di questo artista-artigiano. Della passione per Siena, per le sue opere d’arte. Per la Cattedrale dove ha trascorso la vita, chino sul pavimento senza sentire fatica. "Sonodel", ammette Emilio Frati, 89 anni, candidato dalla Lupa per la medaglia di civica riconoscenza. "Contentissimo", dice con gli occhi che brillano quest’uomo di altri tempi che continua a lavorare nelle stanze in via degli Archi, accanto alla stalla della Torre. "Sono di Vallerozzi – spiega – ma ho simpatia anche per Salicotto. Come fai, sono sempre qui. Ho realizzato stemmi a mosaico per la chiesa, come è stato però anche per tantissime altre Contrade". Nonostante gli 89 anni suonati, racconta che guida ancora ed un mese fa gli è stata rinnovata la patente. "Altrimenti come avrei fatto a continuare a girare per le cave, le conosco tutte a Siena ...