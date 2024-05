La nuova guerra a parole tra Argentina e Inghilterra sulle isole Falkland 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il 2 aprile è stato un anniversario in sordina nel Regno Unito. Forse perché era Pasquetta e milioni di inglesi sono in vacanza da qualche parte (con le scuole chiuse per due settimane). In pochi si sono ricordati che in quel giorno, 42 anni prima, scoppiava ladelle Falkland: l’invadeva lea 500 chilometri dalla sua costa e l’allora “principiante” Margaret Thatcher inviava 4 corazzate, di cui due sarebbero state affondate, per riprendersi il possedimento d’oltremare. A Buenos Aires, invece, si sono ricordati, eccome, della storica data: ogni anno si celebre il “Dia de las Malvinas”, il giorno dell’invasione (fallita). Di solito, c’è pure una sfilata, quest’anno eliminata per risparmiare. Dal palco, il neopresidente Javier Milei, ha promesso di riportare lesotto il controllo del paese, con ...