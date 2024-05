Viola come il mare 2 - quando escono le ultime puntate?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ilha iniziato con il botto la messa in onda della seconda stagione. Can Yaman e Francesca Chillemi, dopo mesi di attesa, sono finalmente tornati sul piccolo schermo per la gioia del pubblico che attendeva il loro ritorno.saranno disponibili ledella fiction? Ecco le date. La seconda stagione diilè tornata in prima serata su Canale 5. Vista la grande attesa che c’era intorno al proseguo della fiction di Mediaset, il colosso televisivo aveva scelto di rendere disponibile in anteprima assoluta le prime tredella nuova stagione su Mediaset Infinity. Adesso però il pubblico attende solamente il finale di stagione. Eccosaranno ...