Ascesa e caduta di Jezebel - la rivista delle donne che combattono la falsità delle riviste

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Holmes era tra le schiere di giovaniche andavano a lavorare ogni giorno al numero quattro di Times Square, dove Condé Nast gestiva la sua flotta di. Il capo a Glamour era Bonnie Fuller, che aveva preso in mano lanel 1998 eliminando ogni residuo di proto-femminismo, e amava dire alle collaboratrici che quello che faceva vendere era «sesso e bellezze». Una sua copertina strillava: «Evviva l’orgasmo multiplo!». Holmes scriveva quei pezzi senza farsi troppe domande, ma non si lasciava risucchiare da quella mentalità. Si vestiva da maschio e nelle riunioni si esprimeva senza remore. Di fatto non aveva legami con gente in vista, ma si divertiva a comportarsi come se li avesse: una volta, a una festa, trascinò attraverso la sala la sua amica lesbica Erin Bried, un’altra disadattata di Condé Nast, per presentarla a ...