Ciclovia - residenti contro il progetto | Tragitto sconnesso e poco sicuro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La riunione con i tecnici comunali non ha placato le polemiche sulla funzionalità del tracciato fiesolano della pista ciclabile lungo l’Arno. C’è chi parla di indeludente per i, che tornano a puntare il ditouncomposto da "tronconi scollegati", dove i ciclisti si troveranno a condividere lo spazio con pedone o andranno a muoversi sulla viabilità ordinaria delle autovetture, "protetti" esclusivamente dalle strisce bianche della segnaletica orizzontale. L’insi è svolto lunedì sera al Circolo Arci di Ellera e ha visto la partecipazione di numerosi abitanti della frazione , ai quali si sono aggiunte anche persone arrivate da Compiobbi e Le Sieci. A promuovere l’assemblea è stato il Comune di Fiesole, presente con il sindaco Anna Ravoni, l’assessore Iacopo Zetti ...

