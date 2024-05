Monsignor Angelo Spina | Loreto cuore delle Marche Accoglienza e relazione sono le chiavi del turismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024)è stato ordinato sacerdote il 5 gennaio 1980. Nel 1999 è divenuto parroco dell’antica cattedrale di Bojano, dove ha promosso interventi di ristrutturazione e la realizzazione di un ciclo pittorico; nel 2005 è stato nominato vicario episcopale per il santuario dell’Addolorata di Castelpetroso. Ha dedicato molto di se alla scuola e alla formazione dei giovani, ha insegnato per ventisette anni nei licei, si è distinto come giornalista, scrittore e poeta. Nominato vescovo di Sulmona da Papa Benedetto XVI, ha fatto l’ingresso in diocesi il 23 giugno 2007, quindi è stato nominato da Papa Francesco arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo, facendo ingresso nella arcidiocesi il primo ottobre 2017. È delegato della Conferenza episcopale marchigiana per, sport, tempo libero, comunicazioni ...