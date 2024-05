Notificata la fine dell’indagine della Finanza a sei ex dirigenti e amministratori Chiesta invece l’archiviazione per i Friedkin Plusvalenze Roma - Pallotta a rischio processo

(Di mercoledì 8 maggio 2024)per gli ex, tra cui James, presidente giallorosso dal 2012 al 2020, e ridi archiviazione per l’attuale dirigenza del club tra cui il presidente e il vicepresidente del club, Dan e Ryan. È questa la conclusione a cui è giunta la Procura capitolina nell’indagineGuardia dilegata allenella compravendita di 12 calciatori tra il 2017 e il 2021. L’atto di chiusura degli accertamenti, che precede la ridi rinvio a giudizio, è stataa sei persone. Oltre, i magistrati di piazzale Clodio potrebbero chiedere il giudizio per Mauro Baldissoni, ...

Banca del Fucino, l’Assemblea approva il bilancio 2023 e nomina il CdA - Banca del Fucino, l’Assemblea approva il bilancio 2023 e nomina il CdA - roma (ITALPRESS) - L'Assemblea di Banca del Fucino, capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, riunitosi a roma ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 presentato dall'A ...

Eur Spa, si dimette l’ad Angela Maria Cossellu - Eur Spa, si dimette l’ad Angela Maria Cossellu - roma – Nell’ambito della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione di Eur SpA (90% Ministero dell’Economia e delle Finanze e 10% roma Capitale), l’Amministratrice Delegata della Società Angela ...

Plusvalenze Roma: nessuna accusa per i Friedkin. Pallotta e sei ex dirigenti a rischio processo - Plusvalenze roma: nessuna accusa per i Friedkin. Pallotta e sei ex dirigenti a rischio processo - La Procura di roma ha chiuso l’indagine per falso in bilancio della AS roma. La novità assoluta è l’esclusione dal fascicolo sulle plusvalenze di Dan e Ryan Friedkin, mentre sono state definite le acc ...