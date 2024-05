Cinema - tira più un film sul Napoli senza contributi del flop pagati coi nostri soldi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Io capitano (5 David di Donatello vinti) di Matteo Garrone quasi 4.4 milioni distatali e un incasso di 4.8 milioni. Rapito (5 David in bacheca) di Marco Bellocchio quasi 5 milioni di euro die incentivi pubblici e solo 1 milione 934mila euro al botteghino. Il sol dell'avvenire (zero David) di Nanni Moretti quasi 4.6 milioni di tax credit e 4 milioni 194mila euro al box office. Palazzina Laf (vincitore di tre David) di David Riondino con 1.24 milioni di aiuti statali e un incasso di appena 767mila euro. Sarò con te, ilsul terzo scudetto delprodotto dallaauro di Aurelio De Laurentiis anche presidente del club partenopeonessun aiuto statale, in tre giorni ha portato a casa già 770.213 euro ed è stato ilpiù visto del ...

No, non c’è nessun errore, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca erogherà la cifra ‘record’ di 6,5 milioni per il completamento o la realizzazione di 23 opere pubbliche nella provincia di Lucca. Contributi che, integrando i finanziamenti già ...

No, non c’è nessun errore, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca erogherà la cifra ‘record’ di 6,5 milioni per il completamento o la realizzazione di 23 opere pubbliche nella provincia di Lucca. Contributi che, integrando i finanziamenti già ...

Il governo ha stanziato 50 milioni per i contributi alle famiglie per le Gite scolastiche , innalzando anche il tetto Isee per poterli richiedere. La misura, contenuta in una nuova direttiva del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ha lo ...

Il tetto massimo per i premi malattia: un altro «big match» dopo la 13. AVS - Il tetto massimo per i premi malattia: un altro «big match» dopo la 13. AVS - Il 9 giugno si vota sull'iniziativa popolare per limitare al 10% del reddito disponibile l'impatto degli oneri assicurativi – La situazione di partenza, l'impatto finanziario, i beneficiari, gli argom ...

L’equità di accesso dei sistemi di monitoraggio nel diabete. Un tavolo multiregionale per ampliare l’accesso alle tecnologie più innovative - L’equità di accesso dei sistemi di monitoraggio nel diabete. Un tavolo multiregionale per ampliare l’accesso alle tecnologie più innovative - Parte da Brescia il primo dei tre incontri organizzati da Motore Sanità con un tavolo multiregionale su diabete e tecnologia. L’obiettivo è garantire equità di accesso ai sistemi più innovativi di mon ...

Ok al piano per il turismo. Dal rilancio dei borghi ai bandi per l’accoglienza: "Ecco 60 milioni di euro" - Ok al piano per il turismo. Dal rilancio dei borghi ai bandi per l’accoglienza: "Ecco 60 milioni di euro" - Gli oltre 50 milioni di euro provenienti invece dai fondi strutturali ... territorio con interventi prioritari per il recupero e la rivitalizzazione dei borghi, i contributi per la riqualificazione ...