Operazioni antidroga a Terni | 4 arresti - sequestrati stupefacenti e proventi da spaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024)Quattro persone arrestate dai carabinieri in diversediversi tipi di. In manette un 28enne romeno, incensurato, trovato in possesso di ben 180 dosi di cocaina. Preziose le segnalazioni giunte all’Arma da parte di alcuni cittadini sui movimenti sospetti del giovane, fermato venerdì in via Battisti. Oltre alle 180 dosi in casa i militari hanno scovato mille euro ritenuti provento di. In una diversa operazione arrestata dai carabinieri anche una coppia, 26 anni lui e 32 lei, entrambi romeni e incensurati, domiciliati in una struttura ricettiva del centro. La coppia è stata fermata in zona Maratta a bordo di un’utilitaria. La perquisizione personale e del veicolo ha portato a galla 20 dosi di cocaina e la somma in contanti di 700 euro, ritenuta provento ...