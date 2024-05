Marconi - il genio italiano che unì il mondo

“ Marconi – l’uomo che ha connesso il mondo ” è la nuova serie tv in arrivo in prima tv assoluta su Rai1 . “Mi sembra la conclusione migliore del nostro palinsesto. Senza Marconi uomo geniale, noi, la Rai ma anche la Bbc, non saremmo qui. Era ...

Dopo la mostra arriva la serie Tv. Per il 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi la Rai fa le cose in grande. Fino a febbraio sarà visitabile la mostra allestita in via Asiago e lunedì 20 e martedì 21 maggio in prima serata su Rai1 ...