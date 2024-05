Il ruolo dell’università e della ricerca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "L’agricoltura di precisione è una componente sempre più importante del settore agricolo che ha come obiettivo quello di intervenire nel momento e con le dosi opportune al fine di ridurre il consumo delle risorse e nel contempo aumentare la qualità e la quantità dei raccolti". L’analisi è di Giuseppe Ferrara docente all’Università di Bari, che sarà tra i relatori nel Simposio mondiale dell’uva da tavola. "Per gli agricoltori, ed in particolare i viticoltori da tavola, che possono valutare le informazioni e le analisi in tempo reale, questa rivoluzione tecnologica fornisce un supporto alle decisioni per intervenire con irrigazione, fitofarmaci e fertilizzanti con tempestività e precisione finora inimmaginabili. Gli studi dimostrano che l’innovazione digitale è in grado di incrementare i raccolti e fatturati fino al 20%". Il mondo accademico sarà ampiamente rappresentato in fiera: ...