La magia del violino di Domenico Pierini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CASTELFIORENTINO Uno dei maggiori violinisti italiani sarà protagonista venerdì prossimo alle 21 nella suggestive cornice del Santuario di Santa Verdiana di Castelfiorentino. Nell’ambito del “Maggio diffuso“ (86esimo festival del Magigo Musicale Fiorentino), infatti,(nella foto) eseguirà un concerto con le più celebri musiche di Antonio Vivaldi, come “Quattro Stagioni”, accompagnato dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. Originario di Livorno,è stato in passato primodi Riccardo Muti e di Claudio Abbado, e per oltre venti anni collaboratore di Zubin Mehta, che lo volle con sé fin dagli esordi. Dal 1990 il maestroè primodell’Orchestra ...