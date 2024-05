Totonomignoli | tutti i detti anche alle europee Non si sa mai

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo che Giorgia Meloni ha lanciato la sua candidaturaelezioniinvitando gli elettori a scrivere sulla scheda elettorale semplicemente “Giorgia” (così poi la premier in Europa ci manda un’omonima a caso, tanto il livello della classe dirigente di Fratelli d’Italia quello è) – stratagemma poi certificato sulle liste elettorali, dove in effetti il nome della Presidente del Consiglio appare seguito dall’alias “detta Giorgia” (che io, fossi stato lo spin doctor di Meloni, avrei fatto seguire a sua volta da “detta‘non la cantante’ ”) – dopo la mossa di Meloni dicevo, fra i nostri candidati è scoppiata la soprannome-mania: sulle liste elettorali è tutto un secondo, terzo, quarto nome, pseudonimi, nomignoli, nickname, nomi d’arte, nom de plume, avatar, vezzeggiativi, diminutivi, anagrammi. Più che liste elettorali paiono ...

