Erbe e spezie - fascino e opportunità A Macfrut il futuro del comparto

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’esposizione globale dedicata allee alleofficinali e aromatiche, è pronta a rilanciare. L’unico salone europeo dedicato al settore, per il terzo anno consecutivo ha scelto il palcoscenico di, facendone un punto di riferimento per il settore e internazionalizzando sempre più il suo raggio d’azione, arrivando a coinvolgere compratori da 13 Paesi sparsi in quattro continenti, insieme ai maggiori operatori nella catena di approvvigionamento delle materie prime. "L’appuntamento nasce dall’esigenza di mettere insieme gli operatori di una filiera complessa – spiega uno dei coordinatori del salone, Andrea Primavera, Presidente di Fippo (Federazione Italiana Produttori Piante Officinali) -. Lavoriamo perché l’evento diventi sempre più centrale per il settore delle piante aromatiche, medicinali,...

India, aperta inchiesta su spezie cancerogene: a rischio 527 prodotti in Europa - India, aperta inchiesta su spezie cancerogene: a rischio 527 prodotti in Europa - Sono state rilevate possibili tracce di ossido di etilene in alcuni alimenti delle aziende Mdh ed Everest. In Europa l'utilizzo di questo gas per scopi alimentari è vietato e da settembre 2020 e ...

Spezie ed erbe aromatiche, oltre un italiano su tre le acquista. Vendite +2%, giro d'affari di 180 milioni di euro - spezie ed erbe aromatiche, oltre un italiano su tre le acquista. Vendite +2%, giro d'affari di 180 milioni di euro - Tutti pazzi per le spezie: oltre un italiano su tre le sceglie per sperimentare nuovi sapori e profumi e per un viaggio sensoriale restando in cucina. Un mercato in crescita in Italia ...

QuintEssenza, nel centro cittadino di Savigliano erbe, spezie e fiori - QuintEssenza, nel centro cittadino di Savigliano erbe, spezie e fiori - Domenica 19 maggio 2024, dalle ore 09.00 alle 19.00 nel centro cittadino di Savigliano (CN) è in essere QuintEssenza, una manifestazione dove sono protagoniste le erbe, spezie, fiori e il giardino.