Una spezia millenaria che nasce dai pistilli di un fiore

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Crocus sativus, conosciuto anche come zafferano vero, è una pianta della famiglia delle Iridacee e ha una storia antica, che comincia in Medio Oriente: se ne trova menzione per la prima volta in un trattato botanico assiro del settimo secolo a.C. compilato sotto il regno di Sardanapalo. Ancora oggi il novanta per cento di tutto quello venduto e consumato nel mondo proviene dall’Iran e il suo nome arabo, za?far?n,dalla parola persiana zarpar?n, “alle ali d’oro”. Anche il nome latino, croco, ha lo stesso significato, un adattamento della forma aramaica kurkema attraverso il termine arabo kurkum e gli intermedi greci krokos o karkum, con il significato di giallo. Nel bacino del Mediterraneo si iniziò a coltivarlo in modo massiccio solo dopo l’invasione araba della Spagna nel 961 d.C. e il predominio marittimo dei saraceni che lo diffusero in molte altre zone ...