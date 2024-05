Una vetrina per Lucca e i lucchesi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Meucci I, si sa, sono abituati ai grandi eventi e alle giornate movimentate. Non si scalfiranno dunque neanche oggi di fronte al caos che inevitabilmente porta con sé l’arrivo di una tappa del Giro di Italia. Anche perché – diciamoci la verità – ne vale davvero la pena di sopportare qualche disagio. Chi scrive è un po’ di parte, perché come tanti altri ogni domenica si strizza dentro una tutina aderente, salta in sella a un’improbabile bici da corsa e sogna di essere Pogacar in salita o Milan allo sprint. Ma quando poi torna in sé e riflette, vede quanto una manifestazione come il Giro di Italia porti di valore aggiunto alla città. Chi segue la corsa in tivvù lo sa: oggi sarà uno spot senza pari per, oltretutto andando a solleticare proprio quegli appassionati di ciclismo che spesso e sovente sono un pubblico di turisti che ama ...

