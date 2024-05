Toti | il giornalista col pallino della politica nato al Tabarracci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La sua famiglia è di Marina di Massa dove era proprietaria di un importante struttura alberghiera. Ma come tanti massesi quando c’era da partorire sceglievano il ““. E, così, anche Giovanni(foto) sulla carta d’identità risultaa Viareggio, benché poi sia cresciuto tra Marina di Massa e Bocca di Magra. Cinquantaquattro anni (èil 7 settembre 1968)ha firmato nel 1996 il suo primo contratto come stagista per Mediaset e nel 1997 ha esordito a Studio Aperto di cui è stato anche direttore, un legame che proseguirà fino al 2014. Dal 2003 è sposato con laSiria Magri. Ex consigliere politico ed ex europarlamentare di Forza Italia, dal 19 giugno al 1 agosto 2019 ne è stato anche coordire nazionale. Nel 2019 ha fondato il partito ...