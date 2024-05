Bagarre al Pirellone sulla triptorelina La destra approva un’altra mozione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Alla fine è statata - coi soli voti della maggioranza di centro, 42 sì a 25 no, scrutinio segreto su richiesta dell’opposizione - la controversasull’utilizzo off label dellaper sospendere lo sviluppo puberale in adolescenti con disforia di genere. Mata in una formulazione del tutto stravolta su richiesta della Giunta regionale, che per bocca del sottosegretario Mauro Piazza (in sostituzione dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso) ha espresso un parere formalmente favorevole ma ha proposto, e subito ottenuto dalla prima firmataria, la leghista Alessandra Cappellari, di riscrivere lada zero. Via la richiesta di vietare la prescrizione dellaoff label in Lombardia (All’interno dei paletti ...