(Di mercoledì 8 maggio 2024) Quarantunosono statealle piscine Jacaranda di Milano. Ieri si è verificata una fuoriuscita di miscela di cloro, sostanza usata per la disinfezione delle vasche ma che pare sia finita per un problema tecnico nei condotti d’areazione. Cinque bambini e sei adulti sono stati trasportati in vari ospedali milanesi. Avevano sintomi respiratori, tosse e irritazione delle vie aeree ed erano in gran parte in codice di gravità "verde", quindi lieve, tranne due adulti in codice giallo.

Roma, 23 aprile 2024 – Esalazione tossica nel centro di Roma con quattro persone rimaste finora colpite che sono dovute ricorrere alle cure mediche. L’episodio è avvenuto oggi a metà mattina, in via Rasella 3, vicino al palazzo del Quirinale , dove ...

Roma, 23 aprile 2024 – Esalazione tossica in un albergo nel centro di Roma con cinque persone rimaste colpite che sono dovute ricorrere alle cure mediche. L’episodio è avvenuto oggi a metà mattina, in via Rasella 3, vicino al palazzo del Quirinale, ...

Vapori nocivi in piscina. Soccorse 41 persone - Vapori nocivi in piscina. soccorse 41 persone - Quarantuno persone soccorse alle piscine Jacaranda di Milano a causa di una fuoriuscita di cloro. Undici trasportate in ospedale per sintomi respiratori e irritazioni.

Milano, vapori di cloro intossicano bimbi in una piscina: 41 persone coinvolte, 11 in ospedale - Milano, vapori di cloro intossicano bimbi in una piscina: 41 persone coinvolte, 11 in ospedale - Vigili del fuoco sul intervenuti alle piscine "Jacaranda" per capire la fonte dei fumi. In totale sono 28 i bambini intossicati ...

Paura in piscina: decine di persone (bambini e adulti) intossicati da miscela di cloro - Paura in piscina: decine di persone (bambini e adulti) intossicati da miscela di cloro - Nella struttura di Milano era in corso un saggio. Tra le persone soccorse, undici sono state accompagnate in ospedale ...