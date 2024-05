La fregata Fasan abbatte un drone nel Mar Rosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ancora venti di guerra che lambiscono l’Italia e Spezia: laVirginiodella Marina Militare, dislocata nel porto spezzina e ora impegnata nella protezione ravvicinata di un mercantile commerciale europeo, ha abbattuto unnel Mar, in prossimità dello stretto di Bab El Mandeb, nell’ambito dell’operazione Aspides. Il, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attacchi degli Houthi, si trovava a circa 5 chilometri dalla nave italiana, in direzione del mercantile scortato. Laha di recente avvicendato la nave Caio Duilio (rientrata nei giorni scorsi a Spezia) come unità sede del comando tattico di Eunavfor Aspides, operazione di sicurezza marittima dell’Unione Europea per la salvaguardia della libertà di navigazione nelle Aree del ...