LIVE – Cobolli-Marterer - primo turno Internazionali d’Italia 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli(terra battuta). Il giovane capitolino è pronto per esordire di fronte al proprio pubblico. Di fronte a lui c’è il top cento teutonico, reduce da due buone partite vinte nel tabellone di qualificazione. Dopo la vittoria contro Andrea Picchione, infatti, a cui ha annullato anche un match point nel corso del terzo parziale, ha prevalso piuttosto comodamente nei confronti del veterano transalpino Richard Gasquet. Tra i due giocatori si tratta della prima sfida della carriera allo di circuito maggiore, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. ...

Sky Tennis Check-up zum Masters der Herren in Rom - Sky Tennis Check-up zum Masters der Herren in Rom - Direkt nach Madrid kommt Rom und wir sind mittendrin in der heißen Sandplatzsaison. Bei den Herren gibt es eine richtige Verletzungspechsträhne, deshalb fehlen nun auch Jannik Sinner und Carlos Alcara ...

LIVE Sinner-Khachanov 5-7, 6-3, 6-3, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: l’azzurro cambia marcia e vola ai quarti! - live Sinner-Khachanov 5-7, 6-3, 6-3, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: l’azzurro cambia marcia e vola ai quarti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live 18.42 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a giovedì 2 maggio per i quarti di finale. Se, ...

Madrid, Cobolli mai così avanti in un 1000: ora sfida Khachanov e "sogna" l'ottavo con Sinner - Madrid, Cobolli mai così avanti in un 1000: ora sfida Khachanov e "sogna" l'ottavo con Sinner - Dalla Scatola Magica, la Caja Magica di Madrid, Flavio Cobolli estrae il suo miglior risultato in un Masters 1000. Dopo la vittoria all'esordio su ...