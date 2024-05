La parabola di Cozzani Il braccio destro di Toti travolto dalle accuse | Contatti con le cosche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Porto Venere, maggio 2013. Un giovanissimo con la passione della politica si fa largo nel centrodestra spezzino in un periodo storico in cui la grande maggioranza dei Comuni è guidata dalla sinistra. Si presenta nella perla di ponente del golfo della Spezia con una lista civica, con un simbolo quasi esclusivamente arancione. Quel modello, ma soprattutto quel colore, pochi anni dopo simboleggeranno la rivoluzione politica che condurrà il centrodestra al potere in Regione e nei principali Comuni liguri. Un cambiamento che ha portato anche il nome di Matteo, da ieri al centro della duplice inchiesta sull’asse Genova-La Spezia, e primo ’sindacoano’ della Liguria. Gli inizi nelle segreterie spezzine del Popolo della Libertà e in Forza Italia, poi la grande ascesa. Nel 2013 vince le elezioni col 51,24% dei voti, si conferma nel 2018 con oltre ...